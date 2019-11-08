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Aksaray'da okul müdürü açığa alındı, müfettişler incelemelerini sürdürüyor

Aksaray'da otizmli çocukların yuhalanması iddiası üzerine okul müdürü açığa alınarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından inceleme için 2 müfettiş görevlendirildi.

08.11.2019 11:30 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:36 Aksaray'da okul müdürü açığa alındı, müfettişler incelemelerini sürdürüyor
'da otizmli çocukların yuhalanması iddiası üzerine okul müdürü açığa alınarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından inceleme için 2 müfettiş görevlendirildi.

Aksaray'da Mehmetçik İlkokulunda eğitim gören otizmli öğrencilere ait sınıfların kapatılması talebi ve bu öğrenciler ile velilerinin yuhalandığı diğer öğrenci velileri tarafından yuhalanması iddiaları ilgili gündeme gelen okulun müdürü Kuddusi Kurt açığa alındı. Olayın incelenmesi ve araştırılması için Milli Eğitim Bakanlığından 2 müfettiş Aksaray'a gönderilirken müfettişler okulda incelemelerine başladı.

"Otizmli çocuklar kendi okullarına gitsin"

Okul önünde otizmi çocuk aileleri ve diğer çocukların aileleri ile zaman zaman tartışmalar sürüyor. Otizmli çocuk velisi Rüştü Sever (36), çocuğunun yıllarca bu okulda okuduğunu ve bugüne kadar hiçbir sorun yaşanmadığını söyledi. Otizmli çocukları bu okulda istemediklerini belirten veli Doğan Ay (50) ise otizmli çocukların kendi çocuklarına zarar verdiğini iddia ederek, "Bunların özel okulu var. Niye gitmiyorlar da bizim okula geliyorlar. Bana cevabını versinler. Özel okulları var. Bunların, otizmli çocukları nasıl çıkacaklar yukarıdaki sınıflara bana bir onu açıklasınlar. Zaten okulları var gitmiyorlar. Gitmek istemiyorlar. Evet zarar veriyorlar. Çocuğu sıkıyorlar, vuruyorlar. Elindeki bütün yiyecekleri alıyorlar. Benim çocuğum vallahi okula gelmeyi istemiyor. Ben çocuğumu her gün sabah getiriyorum. Bu çocuklar kendi özel okullarına gitsinler. Bizim çocuklarımıza zarar veriyorlar. Anası babası zor yeniyor bu çocukları. Burada yalan söylüyorlar kardeşim" dedi.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü tarafından okul çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. - AKSARAY

Aksaray, Güncel

Kaynak: İHA

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