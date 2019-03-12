Aksaray'da Organik Çilek Yetişecek

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Aksaray'da giderek yaygınlaşan çilek yetiştiriciliğinde organik üretime geçiliyor.Aksaray Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, merkeze bağlı Alanyurt köyü ile Helvadere kasabasında toplam 4 üretici ile sertifikasyon kuruluşu arasında yapılan sözleşme ile 2019 yılından itibaren 32 dekarlık alanda organik çilek yetiştiriciliğine başlanacağını söyledi. Yetiştiricilik aşamasındaki teknik hizmetler Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü teknik elemanları tarafından verileceğini belirten Saklav, "2019 üretim sezonunda geçiş-1 sertifikası alacak olan çiftçilerimizin ilk hasadı yapılacak tarla günü ile duyurulacaktır. Aksaray İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak daha fazla çiftçi ile daha fazla alanda organik tarım yaparak organik ürün yetiştirilmesini sağlamak amacıyla çalışmalara devam edilecek" dedi. - AKSARAY