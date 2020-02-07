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Aksaray'da OSB Şubat ayı toplantısı yapıldı

Aksaray Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Şubat ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Vali Ali Mantı Başkanlığında OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Belediye Başkanı Evren Dinçer ve İşadamlarının katılımı ile yapıldı.

07.02.2020 15:57 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:57Aksaray'da OSB Şubat ayı toplantısı yapıldı
Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Şubat ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Vali Ali Mantı Başkanlığında OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Belediye Başkanı Evren Dinçer ve İşadamlarının katılımı ile yapıldı.

Belediye Başkanı Evren Dinçer, gündemde yer alan konuları yönetim kurulu üyeleri ile görüştüklerini yatırımcılardan gelen talepler ile OSB'nin sorun ve ihtiyaçları ile ilgili değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti. Başkan Dinçer, yaptığı açıklamada Aksaray Organize Sanayi Bölgesinin büyümeye ve gelişmeye devam ettiğini ifade etti. - AKSARAY

Evren Dinçer, Aksaray, OSB, Güncel

Kaynak: İHA

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