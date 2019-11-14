Otizmli çocukları yuhalatan muhtar, 'otizmlileri okuldan uzaklaştırma' vaadiyle oy istemiş

Aksaray Mehmetçik İlkokulu'nda otizmli öğrencilerin veliler tarafından yuhalandığı iddiaları üzerine TBMM harekete geçti. Meclis'ten bir heyet ve Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri, Aksaray'daki okulda inceleme yaptı. İddiaları araştıran heyette bulunan CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, "Veliler kendi aralarında onlar ve bizler diye ayrışmış durumda. Otizmli çocukları okuldan uzaklaştırma vaadiyle oy isteyen bir muhtar da var. Muhtar komisyon üyeleri ile görüşmedi ve kaçtı, kendisiyle görüşemedik" dedi.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, Arık, Aksaray Valisi Ali Mantı ve İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ile yapılan toplantıda TBMM Komisyonu Başkanı AK Partili Kemal Çelik'in talebiyle Laleli Mahallesi Muhtarı Şükrü Genç'in de çağrıldığını ancak muhtarın yanıt vermediğini belirtti. Arık şunları söyledi:

"ÇOCUKLAR TAMAMEN AYRIŞMIŞLAR"

"Olayın her iki tarafında yer alan ailelerle görüştük.Veliler aralarında 'onlar' ve 'bizler' olarak ayrılmış durumda. Çocukların okula ayrı ayrı girip çıktıkları kapı bile ayrı. Kaynaştırma eğitimi adı altında tamamen ayrışmışlar. Otizmli çocukların aileleri üzerlerinde baskı olduğundan şikayet ediyor ve olayı provoke edenlerin okul idaresi ile muhtar olduğunu söylüyor."

Sadece okul müdürü hakkında soruşturma açılmasının yeterli olmayacağını dile getiren Arık, "Bu duruma ortak olan idareciler hakkında da soruşturma açılmalı. Bir yıl önce, bu çocukların okuldan uzaklaştırılması için imza da toplanmış. Muhtar seçim kampanyasını 'Ben bu çocukları okuldan yollarım. Sizin çocuklarınız mutlu olacak diye bizim çocuklarımız mutsuz mu olsun' sözleriyle kampanya düzenlemiş. Muhtar bizimle görüşmekten kaçtı. Vali'den muhtar hakkında soruşturma başlatılması ve görevinden el çektirilmesini istedik. Ayrımcılık ve nefret suçu işledi'' şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

Aksaray'da Mehmetçil İlkokulu'nda eğitim gören otizmli çocukların, diğer çocukların velileri tarafından yuhalanarak protesto edildiği ortaya çıkmıştı. Valilik ve Milli Eğitim Bakanlığı konuyla ilgili bir soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Soruşturma kapsamında okul müdürü açığa alınmıştı. Bölgenin muhtarının da çocukların yuhalanmasında payı olduğu konuşulmuştu.

Bu okulda öğrenim gören 42 özel eğitim öğrencisi, diğer öğrencilerin velileri tarafından yuhalanmıştı.