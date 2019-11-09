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Aksaray'da otizmli çocukların "yuhalandığı" iddiası

İnci Taneleri Özel Eğitim Derneği Çankırı Şubesi Başkan Yardımcısı Şehrinaz Bülbül, Aksaray Mehmetçik İlkokulunda otizmli öğrencilerin "yuhalandığı" iddiasına ilişkin, "Bu olayı gerçekleştiren insanları kınıyoruz ve biraz vicdanlı olmaya davet ediyoruz.

09.11.2019 18:08 | Son Güncelleme: 09.11.2019 18:08Aksaray'da otizmli çocukların
İnci Taneleri Özel Eğitim Derneği Şubesi Başkan Yardımcısı Şehrinaz Bülbül, Mehmetçik İlkokulunda otizmli öğrencilerin "yuhalandığı" iddiasına ilişkin, "Bu olayı gerçekleştiren insanları kınıyoruz ve biraz vicdanlı olmaya davet ediyoruz." dedi.
Kentteki Karatekin Parkı'nda bir araya gelen dernek üyeleri ile vatandaşlar, Aksaray'da otizmli çocuklara yönelik gerçekleştirildiği iddia edilen olayı kınadı.
Şehrinaz Bülbül, grup adına yaptığı basın açıklamasında, üzücü bir olayı kınamak için bir araya geldiklerini söyledi.
Kendilerinin de otizmli çocukları olan anneler olduklarını ifade eden Bülbül, "Bu olayı gerçekleştiren insanları kınıyoruz ve biraz vicdanlı olmaya davet ediyoruz. Anayasamız bütün bireylerin eğitim hakkını güvence altına almıştır ve hiçbir ayrım gözetmeksizin bütün bireyler eğitim imkanlarından eşit şekilde yararlanması gerekiyor." dedi.
Her çocuğun özel ve birbirinden değerli olduğunu belirten Bülbül, şöyle konuştu:
"Otizmli bireyler de bu toplumun bir parçasıdır. Her fert gibi yaşama hakkına sahiptir. Eğitim almak her bireyin olduğu gibi otizmli bireylerin de hakkıdır, hatta özel eğitime ihtiyaçları vardır. Bakanlığımız tarafından özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar, öncelikle kaynaştırma eğitiminden faydalanmaktadır ki böylece akranları ile kaynaşabilsin, toplumda kabul edilme fırsatı daha çok olsun. Kaynaştırma imkanından yararlanamayan öğrenciler için de okullarda özel eğitim sınıfları açılmakta ve buralarda eğitimlerine devam etmekteler. Bu çocuklarımız özeldir, özel ilgiye, sevgiye ihtiyaçları vardır. Gelin otizmli bireylerin ellerinden hep birlikte tutalım. Bizleri yalnız bırakmayın. Biz de bu toplumda varız. Otizm bizim tercihimiz değil, hayatımız oldu. Bazıları istemese de birlikte yaşayacağız."
Programa İnci Taneleri Özel Eğitim Derneği Çankırı Şubesi Başkanı Hatice Barak, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğretim üyeleri ve öğrenciler de katıldı.

Çankırı, Aksaray, Güncel

Kaynak: AA

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