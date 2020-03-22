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Aksaray'da otogar sessizliğe büründü

AKSARAY'da koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar zorunlu olmadıkça seyahat etmeyince, şehirlerarası otobüs terminali sessizliğe büründü.

22.03.2020 10:19 | Son Güncelleme: 22.03.2020 10:19
Aksaray'da otogar sessizliğe büründü

AKSARAY'da koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar zorunlu olmadıkça seyahat etmeyince, şehirlerarası otobüs terminali sessizliğe büründü.

Koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında vatandaşlar evlerinden dışarı çıkmamaya özen gösterirken, zorunlu olmadıkça da şehirlerarası seyahat etmiyor. Okulların tatil edilmesiyle üniversite öğrencilerinin evlerine dönmesi nedeniyle otobüs seferlerinde geçen hafta yoğunluk yaşanan Aksaray Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bu hafta ise yolcu sayısı azaldı. 46 kişilik otobüslerin 5-6 yolcuyla otogardan ayrıldıkları görüldü.

'BÖYLESİNİ HİÇ GÖRMEDİK'

Konya'dan Yozgat'a yolcu taşıyan otobüs şoförü Yusuf Altan, "En son koronavirüs nedeniyle okullar tatil edildikten sonra yolcu yoğunluğu vardı. Ondan sonra yoğunluk aniden bitti. Yüzde 90 oranında yolcu sayısı düştü. Normal günde 35- 40 arası yolcuyla seyahat ederken, şu anda 2 kaptan, bir muavin ve 2 yolcuyla seferimizi yapıyoruz. Mazot parasını bile kurtaramadık, çok mağduruz" dedi.

'5-6 KİŞİYLE OTOBÜS GİDİYOR'

Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde işletmeci olan Ferhat Yüksel, de koronavirüs nedeniyle otobüs terminalinin bomboş olduğunu belirterek. "Günlük 25-30 arası otobüs kalkarken, şimdi bu sayı 3'e 4'e kadar düştü. Otobüsler 5- 6 kişiyle gidiyor. Giden araçlarımızı zarar ediyor. Biz nasıl bir davranış içine gireceğimizi şaşırdık. Otobüs gönderdiğimiz zaman sorun yaşıyoruz. Göndermezsek de 3- 5 yolcu talep ediyor. Virüs nedeniyle kimse bir yere gitmiyor, herkes evine kapandı. Biz de bu durumda nasıl bir yol izleyeceğiz bilmiyoruz" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Koronavirüs, Aksaray, Güncel

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