Haberler» 3. Sayfa» Haber

Aksaray'da otomobil alev alev yandı

Aksaray'da otomobil alev alev yandıAKSARAY - Aksaray'da seyir halindeyken kaputundan dumanlar çıkan otomobil alev alev yandı.

28.07.2019 23:46
Aksaray'da otomobil alev alev yandı
Aksaray'da otomobil alev alev yandı
AKSARAY - Aksaray'da seyir halindeyken kaputundan dumanlar çıkan otomobil alev alev yandı.
Olay, Dere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametine seyreden Çetin Kara idaresindeki otomobilin kaputundan dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları fark eden sürücü otomobilden inerken, otomobil alev alev yanmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangının söndürülmesinin ardından inceleme yapan ekipler, otomobilin elektrik sisteminden kaynaklanan şase nedeniyle yanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Çetin Kara, Aksaray, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
01:43   Sivas'da trafik kazası: 2 yaralı
01:23   2 katlı ahşap ev alev alev böyle yandı
23:48   Virajı alamayan tır devrildi: 1 yaralı
23:46   Aksaray'da otomobil alev alev yandı
23:35   15 gündür aranan yaşlı adamın parçalanmış halde cesedi bulunduğu iddiası
23:11   Kontrolden çıkan otomobilin altında kalan kadın hayatını kaybetti
23:07   Hatay'da trafik kazası: 3 yaralı