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Aksaray'da otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Aksaray'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı.

21.12.2019 23:30 | Son Güncelleme: 22.12.2019 00:05 Aksaray'da otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı.

Yağız Kaan Duran (21) idaresindeki 06 E 5549 plakalı otomobil ile Ahmet Kafalı (48) kontrolündeki 01 EJJ 70 plakalı tır, Aksaray-Adana kara yolunun 12. kilometresinde çarpıştı.

Kazada, sürücü Duran ile otomobildeki Mustafa Ata (20), Alihan Salman (18), Ramazan Furkan Ata (15) ve Burak Koç yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ramazan Furkan Ata, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tır sürücüsü Kafalı ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan kaza nedeniyle kapanan Aksaray-Adana kara yolu, araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Aksaray, Güncel

Kaynak: AA

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