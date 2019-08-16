Haberler» Güncel» Haber

Aksaray'da otomobil ile traktör çarpıştı: 5 yaralı

AKSARAY'da otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı.

16.08.2019 21:04 Aksaray'da otomobil ile traktör çarpıştı: 5 yaralı
AKSARAY'da otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Aksaray- Nevşehir karayolunun 23'üncü kilometresinde meydana geldi. Mert Akın Göktuğ (23) yönetimindeki 07 KBZ 77 plakalı otomobil, Mehmet Çetinkaya (72) yönetimindeki 68 KT 7598 plakalı traktöre çarpıp, devrildi. Kazada otomobil sürücüsü ile Oktay Göktuğ (56), Alperen Erkek (14), Nehir sena Göktuğ (56) ve Mustafa Ertürk Erkek (20) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Nevşehir, Aksaray, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:45   Babasını silahla öldürüp gömdüğü iddiası
21:43   Başkan Soyer'den vaadleriyle ilgili zaman ve kaynak vurgusu
21:42   14. YEDİTEPE HUZUR UYGULAMASI YAPILDI -
21:41   Isparta'da FETÖ/PDY operasyonu
21:41   İdlib'e Rus hava saldırısı: 13 ölü, 20 yaralı
21:40   Putin mısır tarlasına uçak indiren pilotu 'Rusya'nın Kahramanı' ilan etti
21:39   14. Yeditepe Huzur Uygulaması yapıldı