Haberler » Güncel » Haber

Aksaray'da otomobil kamyona çarptı: 4 yaralı

Aksaray'da otomobilin kamyona çarpması sonucu aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

30.09.2019 16:08Aksaray'da otomobil kamyona çarptı: 4 yaralı
Aksaray'da otomobilin kamyona çarpması sonucu aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Utku Burak Bozbulut (34) idaresindeki 78 SR 308 plakalı otomobil, Aksaray- Ankara kara yolunun 10. kilometresinde, Osman İpek'in (50) kullandığı 68 BH 785 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, korkuluklara çarparak durabildi.
Kazada, sürücü Bozbulut ile eşi Neslihan (35), 2 yaşındaki ikiz çocukları Ali Kaan ve Ahsen Ela Bozbulut yaralandı.
Yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Aksaray, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:54 Sınıf öğretmeni vitesleri karıştırdı, ciple dere kanalına uçtu
21:54 "afad'ın doğal üyelerine toplantı için davet gerekmez"
21:52 Galatasaray-PSG maçına doğru - Fatih Terim (2)
21:52 "Türkiye-İtalya İnovasyon Günü" resepsiyonu
21:51 Maskeli hırsızlar, otomobilin camını kırıp çantayı çaldı, o anlar bir vatandaş...
21:51 'Akdeniz fokunun yatak odasına girmeyin' çağrısı
21:50 KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: "(Guterres'ten) Ekim, kasım aylarında üçlü ya da beşli bir araya...