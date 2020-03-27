Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Aksaray'da otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

Aksaray'da otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı Aksaray'da otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

27.03.2020 19:49 | Son Güncelleme: 27.03.2020 19:50
Aksaray 'da otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı
AKSARAY - Aksaray'da otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, Taşpazar Mahallesi 807 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Taj Mohammad B. idaresindeki 68 MA 0067 plakalı misafir araç sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği sonucu Rıdvan A. yönetimindeki plakasız motosiklete çarptı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü yaralanırken, çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi gerçekleştirilen yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Aksaray’da otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

Kaynak: İHA

Etiketler: Aksaray, 3. Sayfa

Haberin Videosu :

Aksaray'da otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› 3. Sayfa ››Aksaray'da otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

21:26: Kış ortası su kuşu sayımları gerçekleştirildi - Haberler 21:17: Kuzey Makedonya NATO'nun 30. üyesi oldu - Haberler 21:14: Cumhurbaşkanı Erdoğan, TSİ 22.00'de koronavirüse karşı alınacak yeni tedbirleri açıklayacak - Haberler 21:12: Trump, Kovid-19'a yakalanan İngiltere Başbakanı Johnson'a "acil şifalar" diledi - Haberler 21:10: Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (2) - Haberler 20:12: Sağlık Bakanı Koca'dan Murat Sancak yanıtı: Gereken yapılacak 17:56: Rize'de boşandığı eşini cadde ortasında vuran kişi: Sosyal medya hesabı açtığı için yaptım - Haberler 17:22: Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş: Koronavirüs nedeniyle ilk kaybımızı verdik, 22 pozitif vaka var 17:09: Alışveriş arabası ve market kapısına tüküren adamın korona testi pozitif çıktı! İdam cezası alabilir - Haberler 16:50: Buckingham Sarayı: Kraliçe en son 11 Mart'ta Başbakan Johnson'la görüştü - Haberler 16:43: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin koronavirüs servisi görüntülendi - Haberler 16:42: İtalya'da 101 yaşındaki adam koronavirüsü yendi - Haberler