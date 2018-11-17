Aksaray
'da otomobil pancar yüklü römorka çarptı: 1 ölü
AKSARAY - Aksaray'da otomobilin park halindeki pancar yüklü römorka arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Yeşilova
Beldesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Çakır
idaresindeki 68 HS 898 plakalı otomobil, Yeşilova beldesi istikametine seyrederken park halindeki pancar yüklü römorka arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil adeta hurdaya dönerken, araç sürücüsü Ali Çakır olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yeşilova,Aksaray
17 Kasım 2018 Cumartesi 17:55