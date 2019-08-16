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Aksaray'da otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı

Aksaray'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

16.08.2019 10:11 Aksaray'da otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı
Aksaray'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Aksaray'ın Eskil ilçesi Konya Karayolu Tol mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa U.'nun kullandığı 68 HF 967 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole takla attı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, yoldan geçen diğer sürücüler tarafından jandarma ve sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi yaralı sürücüyü Eskil Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Aksaray, Eskil, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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