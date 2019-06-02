Aksaray'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Aksaray
'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Etem Acar (50) yönetimindeki 06 TA 907 plakalı otomobil, Aksaray- Ankara
kara yolunun 39. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Tuğba (40), Emirhan (15) ve Oğuzhan Acar (4) yaralandı.
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Otomobildekilerin bayram tatili için yola çıktıkları öğrenildi.
Kaynak: AA
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