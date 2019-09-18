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Aksaray'da otomobil şarampole düştü: 1 yaralı

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole düştü.

18.09.2019 18:21Aksaray'da otomobil şarampole düştü: 1 yaralı
Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole düştü. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray- Ankara karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Aksaray istikametine seyreden Erdal E. (48) idaresindeki 34 BA 4464 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düştü. Otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, eşi Elif E. (46) hafif şekilde yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Aksaray, Ankara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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