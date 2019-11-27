Haberler » 3. Sayfa » Aksaray'da otomobil şarampole düştü: 1 yaralı - Haber

Aksaray'da otomobil şarampole düştü: 1 yaralı

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

27.11.2019 15:44 | Son Güncelleme: 27.11.2019 15:49Aksaray'da otomobil şarampole düştü: 1 yaralı
'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Yunus Emre Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, OSB istikametine seyreden Seyfullah T. (32) idaresindeki 68 AAY 336 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak şarampole düştü. Kazada otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri hafif şekilde yaralanan sürücüye ayakta tedavi uyguladı. - AKSARAY

Aksaray, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
16:18 Hayvan hırsızları 9 çoban köpeği zehirledi
16:14 Tekirdağ'da PKK/KCK propaganası yapmaktan yakalanan 2 kişi tutuklandı
16:13 Ümraniye'de bir apartman dairesinde yangın çıktı.
16:09 Sobaya tiner dökerken kendini ve oğlunu yaktı
16:04 Yavru kedi mazgallardan drenaj kanalına düştü
14:07 Gündüz hayvan pazarlığı yapıp, gece evlerine girerek öldürdü
13:58 Maaşını çektikten sonra saymaya koyulan emeklinin parasını çaldı
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
12:24 Mevsimlik işçiydi, İngiltere'de patron oldu! Şimdi rüya gibi bir hayatı var
12:08 İSKİ, iki kademeyi kaldırıp yüzde 80'e varan zam teklif etti
11:35 Öğrencisine cinsel istismar suçundan ceza alan öğretmenin kararını Yargıtay bozdu
09:09 Defalarca bıçaklanan genç kız 5 sayfalık notla yardım istedi
08:25 Kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor! 625 TL cezası var
01:44 Zihinsel engelli genç kızla defalarca ilişkiye girdiler
21:48 Su kanalına uçan otomobili bıraktı, kaybolan altınlarını aradı
27.11.2019 16:20:16