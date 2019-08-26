Haberler» 3. Sayfa» Haber

Aksaray'da otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Aksaray'da şarampole devrilen otomobilde bulunan 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

26.08.2019 10:19 Aksaray'da otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
Aksaray'da şarampole devrilen otomobilde bulunan 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah erken saatlerde Aksaray- Konya karayolu Eşmekaya beldesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Aksaray istikametine seyreden Mustafa A. (55) idaresindeki 44 LF 550 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Gazel A. (52) ve Merve Dilan A. (26) yaralanırken, Ahmet Enes Aslan (22) olay yerinde hayatını kaybetti. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralıları Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırırken, durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Aksaray, Konya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
10:44   Hong Kong'da olaylı protesto: 36 gözaltı
10:43   İş yerini kurşunlayan şüpheliler yakalanmamak için boş kovanları topladı
10:40   Tüp yüklü tır park halindeki tıra çarptı: 1 yaralı
10:39   Aksaray'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 5 yaralı
10:32   7 kişilik aile şarampole yuvarlanan ticari araçta sıkıştı
10:29   "Üzüm salkımlı kadın yüzü" heykelini satmak isterken yakalandılar
10:27   Elazığ'da 117 motosiklet denetlendi, 11'ine işlem yapıldı