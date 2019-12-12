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Aksaray'da otomobil takla attı: 2 yaralı

Aksaray'da meydana gelen kazada takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

12.12.2019 16:25 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:32Aksaray'da otomobil takla attı: 2 yaralı
'da meydana gelen kazada takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray- karayolunun 29. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevşehir istikametinden Aksaray istikametine seyreden Murat A. (41) idaresindeki 50 LH 200 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü ve araçtaki Uğur T. (28) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Yardım ambulanslarıyla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Nevşehir, Aksaray, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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