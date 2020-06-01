Aksaray'da otomobil yangını

Aksaray'da seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenden aniden alev alan otomobil yanarak kullanılmaz hale geldi.

Aksaray'da otomobil yangını
01.06.2020 17:28 | Son Güncelleme: 01.06.2020 17:31
Aksaray'da seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenden aniden alev alan otomobil yanarak kullanılmaz hale geldi. Otomobilde bulunan 5 kişilik aile son anda araçtan inerek yanmaktan kurtuldu.

Olay, Çiftlik Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, LPG aldıktan sonra yoluna devam etmek için 68 AAF 813 plakalı otomobilini çalıştıran Sinan Koca (40), 10 metre gitmeden otomobil aniden alev aldı. 3 çocuğu ve eşiyle hemen arabadan inen sürücü ve çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede otomobil alevlere teslim olurken, olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Otomobilin içi adeta küle dönerken, yangının neden çıktığı konusunda inceleme başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Etiketler: Çiftlik, Aksaray, 3. Sayfa, Haber

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