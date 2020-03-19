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Aksaray'da otomobilin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasında

Aksaray'da otomobilin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

19.03.2020 12:52 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:52
Aksaray'da otomobilin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasında
Aksaray 'da otomobilin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Mustafa Altınsoy (20) yönetimindeki 68 BJ 480 plakalı otomobil, sanayi sitesinin girişinde börek almak için park ettiği 68 ER 433 plakalı hafif ticari araçtan inen Mevlit Han Ergün'e çarptı.
Çarpmanın etkisiyle havaya savrularak düşen Ergün ağır yaralandı.
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

İş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde aracından inen Ergün'ün, hızla gelen otomobilin çarpması sonucu havaya fırlayıp düşmesi ve sürüklenmesi yer alıyor.

Kaynak: AA

Etiketler : Mustafa Altınsoy, Aksaray, Han, Güncel

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