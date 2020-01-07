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Aksaray'da rüzgar, ağılın çatısını uçurdu

AKSARAY'ın Gülağaç ilçesinde etkili olan rüzgar nedeniyle bir ağılın çatısı uçtu.

07.01.2020 12:19 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:19 Aksaray'da rüzgar, ağılın çatısını uçurdu

AKSARAY'ın ilçesinde etkili olan rüzgar nedeniyle bir ağılın çatısı uçtu. Rüzgar ağaçların da dallarını kırdı. 

Gülağaç ilçesinde saatteki hızı 28 kilometreye ulaşan rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Saat 11.00 sıralarında ilçeye bağlı Kızılkaya köyünde çiftçi Rıza Onay'a (35) ait ağılın çatısı rüzgarın etkisiyle uçtu. Çatının bir kısmı ağaçların üzerine, bir kısmı da bahçeye devrildi. Şans eseri ağıldaki hayvanlar, zarar görmedi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, çevrede önlem aldı. Rüzgar nedeniyle köydeki bazı ağaç dallarının da kırıldığı görüldü.

Meteoroloji verilerine göre rüzgarın etkisini gün boyunca sürdüreceği belirtildi. 



Gülağaç, Güncel

Kaynak: DHA

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