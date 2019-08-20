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Aksaray'da sağanak ve dolu

Aksaray Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, kentte etkili olan sağanak ve doluya ilişkin, "Yaklaşık 45 dakika yağan sağanak ve dolu çiftçilerimizin ürünlerine ciddi zararlar verdi.

20.08.2019 22:10
Aksaray'da sağanak ve dolu
Aksaray Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, kentte etkili olan sağanak ve doluya ilişkin, "Yaklaşık 45 dakika yağan sağanak ve dolu çiftçilerimizin ürünlerine ciddi zararlar verdi. 10 bin dekar ayçiçeği, mısır, bağ ve bahçelerde zarar var." dedi.
Saklav, yaklaşık 45 dakika süren sağanak ve dolunun ardından tarım arazilerinde incelemede bulundu, köylülerden bilgi aldı.
Gazetecilere açıklama yapan Saklav, bugün kent merkezinde, Çimeli beldesi, Yeşilova, Yenitepe, Baymış, Topakkaya köylerinde dolunun etkili olduğunu söyledi.
Haber alır almaz yetkililerle bölgeye geldiklerini belirten Saklav, şunları kaydetti:
"Ekiplerimizle incelemelerde bulunduk. Yaklaşık 45 dakika yağan sağanak ve dolu çiftçilerimizin ürünlerine ciddi zararlar verdi. 10 bin dekar ayçiçeği, mısır, bağ ve bahçelerde zarar var. Ön tespitlerimizi yaptık. Ekiplerimiz zarar tespit çalışmalarını yarın yapacak. Bu çalışmaların ardından inşallah, çiftçilerimize destek çıkacağız. Elimizden geleni yapacağız. Çiftçilerimizi mağdur etmeyeceğiz. Bakanlığımız, valiliğimiz ve müdürlüğümüz olarak çiftçilerimizin yanındayız. Elimizden geleni yapacağız."
Öte yandan Aksaray-Ankara kara yolunda dolu nedeniyle araçlarda hasar oluştu.
Aksaray'da sağanak ve dolu

Yeşilova, Aksaray, Güncel

Kaynak: AA

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