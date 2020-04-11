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Aksaray'da sağlık çalışanlarına etli ekmek jesti

AKSARAY'da etli ekmek salonu işletmecisi Yusuf Alçay, koronavirüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarına destek olup, moral vermek için 100 etli ekmek yapıp, Aksaray Eğim ve Araştırma Hastanesi çalışanlarına gönderdi.

11.04.2020 14:40 | Son Güncelleme: 11.04.2020 14:41
Aksaray'da sağlık çalışanlarına etli ekmek jesti

AKSARAY'da etli ekmek salonu işletmecisi Yusuf Alçay, koronavirüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarına destek olup, moral vermek için 100 etli ekmek yapıp, Aksaray Eğim ve Araştırma Hastanesi çalışanlarına gönderdi.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede gece gündüz, fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına halkın desteği sürüyor. Aksaray'da etli ekmek salonu işleten Yusuf Alçay, sağlık çalışanları için 100 etli ekmek yaptı. Alçay, ayrı ayrı paketlenen etli ekmekleri, Aksaray Eğim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderdi.

Yusuf Akçay, "Allah devletimize ve milletimize yardım etsin. İşlerimiz azaldı ama biz ayakta duruyoruz. Sağlık çalışanlarımız için böyle bir karar aldık. Sabah erkenden işe başladık. Öğle yemeğine sıcak sıcak etli ekmek götüreceğiz. Hastanemizdeki çalışanlar afiyetle yesinler" diye konuştu.

Keziban Alçay ise koronavirüs dolayısıyla işlerinin çok düştüğünü bu yüzden de boş durmaktansa sağlık çalışanlarına destek amacıyla böyle bir şey yaptıklarını vurguladı. Sağlık çalışanlarının kendi canlarını tehlikeye atarak görevlerini yürüttüğünü anlatan Alçay, "Devletimizin ve milletimizin yanındayız. Sağlık çalışanlarımız sıcak sıcak yemeklerini yesinler. Afiyet olsun. Allah ülkemizi, milletimizi, sağlık çalışanlarını ve her kesi korusun inşallah" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Aksaray, Sağlık
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