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Aksaray'da sağlık çalışanlarına etli ekmek jesti

Aksaray'da sağlık çalışanlarına etli ekmek jestiAKSARAY'da etli ekmek salonu işletmecisi Yusuf Alçay, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına destek olup, moral vermek için 100 etli ekmeği Aksaray Eğim ve Araştırma Hastanesi çalışanlarına ikram etti.

11.04.2020 14:51 | Son Güncelleme: 11.04.2020 14:55
Aksaray 'da sağlık çalışanlarına etli ekmek jesti
AKSARAY'da etli ekmek salonu işletmecisi Yusuf Alçay, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına destek olup, moral vermek için 100 etli ekmeği Aksaray Eğim ve Araştırma Hastanesi çalışanlarına ikram etti.
Sokağa çıkma yasağının uygulanmadığı kentte koronavirüs salgınıyla mücadelede gece gündüz, fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına halkın desteği, sürüyor. Etli ekmek salonu işleten Yusuf Alçay, sağlık çalışanlarına etli ekmek ikram etti.
Sağlık çalışanlarının yanında olduklarını göstermek ve onlara destek olmak amacıyla 100 etli ekmek yaptıklarını belirten Alçay, "Allah devletimize ve milletimize yardım etsin. İşlerimiz azaldı ama biz ayakta duruyoruz. Sağlık çalışanlarımız için böyle bir karar aldık. Sabah erkenden işe başladık. Öğle yemeğine sıcak sıcak etli ekmek götüreceğiz. Hastanemizdeki çalışanlar afiyetle yesinler." diye konuştu.
Keziban Alçay ise koronavirüs dolayısıyla işlerinin çok düştüğünü bu yüzden de boş durmaktansa sağlık çalışanlarına destek amacıyla böyle bir şey yaptıklarını vurguladı. Sağlık çalışanlarının kendi canlarını tehlikeye atarak görevlerini yürüttüğünü anlatan Alçay, "Devletimizin ve milletimizin yanındayız. Sağlık çalışanlarımız sıcak sıcak yemeklerini yesinler. Afiyet olsun. Allah ülkemizi, milletimizi, sağlık çalışanlarını ve her kesi korusun inşallah." diye konuştu. Aksaray’da sağlık çalışanlarına etli ekmek jesti

Kaynak: DHA

Etiketler: Aksaray, Güncel
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