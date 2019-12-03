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Aksaray'da sağlıkçılardan gerçeğini aratmayan kaza tatbikatı

Aksaray'da "Acil Sağlık Hizmetleri Haftası" kapsamında gerçekleştirilen hakemli eğitim tatbikatı gerçeği aratmadı.

03.12.2019 13:09 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:15Aksaray'da sağlıkçılardan gerçeğini aratmayan kaza tatbikatı
'da "Acil Sağlık Hizmetleri Haftası" kapsamında gerçekleştirilen hakemli eğitim tatbikatı gerçeği aratmadı.

Aksaray'da, meydana gelen bir trafik kazasının canlandırıldığı tatbikatı gerçekleştiren sağlık ekipleri, 30 kişinin yaralandığı 4 kişinin öldüğü kazaya 14 ambulans ve 3 Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekibi ile müdahale etti. Yerde kanlar içinde yatan yaralılara müdahale eden UMKE ve 112 Acil Yardım ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları hastaneye sevk etti. Durumu ağır olan yaralılara kalp masajı yapan sağlık ekipleri, gerçeği aratmayan tatbikatı verilen kısa süreli zaman içerisinde başarıyla tamamladı.

Tatbikatı izledikten sonra sağlık görevlilerini tebrik eden Aksaray Valisi Ali Mantı, bu tür eğitim ve tatbikatların son derece önemli olduğuna dikkat çekerek, "Bugün İl Sağlık Müdürlüğümüz, Acil Hizmetler Haftası kapsamında gerçek bir tatbikat yaptı. Tüm ekiplerimiz, ambulanslarımız tatbikata zamanında geldi. Ekiplerimiz olaya anında müdahale etti ve müdahale gerçeğe yakın birebir müdahaleler yaptı. Tespit edilen zamana riayet ederek tüm ekiplerimiz ve ambulanslarımız olay yerine geldi, gerekli müdahalelerini yaptı. Çok güzel ve başarılı bir tatbikat oldu. Amacımız böyle geniş çaplı bir kaza olduğu zaman bu kazayı en seri ve hızlı şekilde tüm ekiplerimiz zamanında geliyor mu, müdahalelerindeki başarılarını tatbik ederek gerçek bir şekilde ileride bir kaza olduğu zaman bunları önleme amacıyla bu tatbikat yapıldı" dedi.

Tatbikata Vali Mantı, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Kerim Yeşildağ, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdür Can Cansızlar, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Altundağ ve daire müdürleri katıldı. - AKSARAY

Aksaray, Güncel

Kaynak: İHA

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