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Aksaray'da sahte içki operasyonu: 1 tutuklama

Aksaray'da sahte içki operasyonu yapan polis sahte bandrol ve 75 adet sahte içki ele geçirirken suçüstü yakalanan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

04.01.2020 21:14 | Son Güncelleme: 04.01.2020 21:23 Aksaray'da sahte içki operasyonu: 1 tutuklama

'da sahte içki operasyonu yapan polis sahte bandrol ve 75 adet sahte içki ele geçirirken suçüstü yakalanan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Aksaray'da sahte ve kaçak içki üretilip piyasaya sürüleceği bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, U.B. (24) isimli şahsı takibe aldı. Bir süre teknik ve fiziksel takip yapan KOM ekipleri yeterli delil ve bulgulara ulaştıktan sonra operasyon için düğmeye bastı. Aksaray merkezde bir ikamete gerçekleştirilen operasyonda U.B. suçüstü yakalanarak gözaltına alınırken, ikamette yapılan aramalarda 50 adet doluma hazır boş şişe, 75 adet dolu halde viski olduğu değerlendirilen alkol maddesi ve 28 adet sahte bandrol ele geçirildi. Şüpheli şahıs emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY


Aksaray, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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