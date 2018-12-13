Aksaray'da Şehit ve Gazi Aileleri İçin Yemek Verildi

13 Aralık 2018 Perşembe 17:15



13 Aralık 2018 Perşembe 17:15

Aksaray Valisi Ali Mantı'nın eşi Işıl Mantı şehit ve gazi aileleri için yemek verdi.Vali Mantı, bir otelde düzenlenen programda her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduklarını söyledi.Şehitlerin mezar taşının bu ülkenin tapusu olduğunu dile getiren Mantı, şunları kaydetti:"Biz birliğimizi ve beraberliğimizi bozmadığımız müddetçe hiçbir güç, ne içerden ne dışardan bizi birbirimize düşüremeyecek ve bölemeyecek. İnşallah devletimiz birliğini bütünlüğünü milletimiz huzur ve sükununu kendi dayanışması ve kaynaşması neticesinde sağlayacaktır. Türk milleti mazlumların ve mağdurların son kalesidir. Kimin başına bir şey gelse dindaşlarına veya herhangi gibi birisine kapısını açan bir millettir. Anadolu coğrafyası ana kucağıdır.Her millete kucağını açmış bundan sonra açmaya devam edecektir. Şehitlerimiz, Rabbimiz katında değerli bir yerdedir. Allah Şehit Ailelerimize sabırlar versin. Gazilerimize sağlık versin. İnşallah şehitlerimizin maneviyatlarından bizleri mahrum etmesin. Ahirette İnşallah onların manevi miraslarından bize de nasip etsin. Milletimizi harici dahili her türlü fitne fesattan ve düşmandan bizleri korusun."Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Koçak ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Aksaray Şube Başkanı Mustafa Dağ da böyle bir programın düzenlenmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Programın ardından Vali Mantı ve eşi, şehit ve gazi aileleriyle sohbet etti.Programa Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı eşi Hasibe Yazgı, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Hikmet Kaya, Alie, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İsrafil Aktürk ve protokol üyeleri katıldı.