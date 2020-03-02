Aksaray'da şehitler için mevlit okutuldu

AKSARAY Belediyesi, Suriye 'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan askerler için mevlit okutup, helva dağıttı.

Aksaray Belediyesi tarafından düzenlenen mevlit programı, Ulu Camii'de öğle namazından önce gerçekleşti. Mevlide katılan Belediye Başkanı Evren Dinçer, cami çıkışı vatandaşlara helva ikram etti. Dinçer, "Ordumuz muzaffer bir şekilde inşallah bundan da ayrılacak. Dualarımız operasyona katılan Mehmetçiklerimizle birlikte. Vatandaşlarımızdan da Allah razı olsun çok yoğun bir katılım gösterdiler. Allah ülkemize bir daha böyle şeyler yaşatmasın" diye konuştu.

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