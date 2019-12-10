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Aksaray'da semt pazarları zabıtanın kontrolünde

Aksaray Belediyesi, halkın daha sağlıklı ve kaliteli gıdaya ulaşması için semt pazarlarında gün boyu denetimlerini sürdürüyor.

10.12.2019 15:39 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:44Aksaray'da semt pazarları zabıtanın kontrolünde
Belediyesi, halkın daha sağlıklı ve kaliteli gıdaya ulaşması için semt pazarlarında gün boyu denetimlerini sürdürüyor.

Aksaray Belediye Müdürlüğüne bağlı ekipler, semt pazarlarında tezgahların düzen ve tertip içinde kurulması için sabahın erken saatinden itibaren yoğun mesai harcıyor. Haftanın farklı günlerinde kurulan semt pazarlarında gün boyunca denetim yapan ekipler, kural ihlali yapan pazarcı esnafını da uyarıyor. Ürünlerin etiket fiyatlarının görünür yerde olmasını isteyen ekipler, vatandaşların rahat koşullarda alışveriş yapması için denetimlerini sık aralıklarla gerçekleştiriyor. Kontrollerde pazarcıların kendi bölgesi dışında satış yapmaması istenirken, insanların yoğun olarak kullandığı geçiş güzergahlarında gelişi güzel satışlara izin verilmiyor. Semt pazarlarının standart niteliklere kavuşturulması, alıcı ve satıcının daha iyi şartlarda buluşturulması amacıyla yapılan denetimlerden vatandaşlar da memnuniyetlerini dile getirdi.

Meyve ve sebzeleri pazardan aldığını ve zabıta ekiplerinin yaptığı denetimlerinden çok memnun olduğunu dile getiren Fatmana Uz, "Salı günleri pazara geliyorum. Ürünler taze, gayet güzel. Pazar yeterince denetleniyor" şeklinde konuştu. - AKSARAY

Aksaray, Zabıta, Güncel

Kaynak: İHA

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