25.06.2019 14:07
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Aksaray'da sera ürünlerinin hasadı başladı

Aksaray

Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da serada ekilen ürünlerin hasadı başladı.

Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray 'da serada ekilen ürünlerin hasadı başladı.

Merkeze bağlı Gücünkaya köyünde yüzde 70 hibe ile yapımı tamamlanan KOP destekli seralarda ürünler hasat edilmeye başlandı. İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak ve seraların yapımından sorumlu proje ekibi tarafından domates ve salatalık yetiştirilen seralar gezildi. Yapılan üretimden memnuniyetini dile getiren İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, "Çiftçilerimize, ülke ekonomisine katkı sağlamaları noktasında üreticilerimizin var gücü ile çalışmaları gerekiyor" dedi. Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak ise seracılığın Aksaray'da her yıl artarak devam ettiğini kaydetti. - AKSARAY
Kaynak: İHA
Koçak , Aksaray , Güncel

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