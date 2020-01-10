Haberler » 3. Sayfa » Aksaray'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 16 yaralı - Haberler

Aksaray'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 16 yaralı

Aksaray'da servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gele trafik kazasında 16 kişi yaralandı.

10.01.2020 11:41 | Son Güncelleme: 10.01.2020 12:17Aksaray'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 16 yaralı
'da servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gele trafik kazasında 16 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray Aratol Mahallesi Hırkatol köy girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray Organize Sanayi bölgesine işçi taşıyan Ali S. (45) idaresindeki 68 S 0197 plakalı servis minibüsü, iddiaya göre karşı yönden gelen Adem D. (23) yönetimindeki 68 AAK 958 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte otomobil ve minibüste bulunan 16 kişi yaralandı. Kazada çarpışmasının etkisiyle otomobil adeta ikiye bölünürken, sağ ön tekeri de yerinden koptu. Servis minibüsü ise şarampole devrildi.

Diğer sürücüler tarafından verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ile İl Afat Acil Durum (AFAD) ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen kurtarma ve sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, polis ekipleri de yolda geniş güvenlik önlemleri aldı. Bir süre trafiğe kapatılan yol yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından tek şeritten trafiğe açıldı. Yaralılardan sürücüler ve Kadir T. (15), İsmail A. (25), Ahmet Can D. (17), Ömer A. (23), Ömer K. (28), Resul T. (19), Hacı D. (17) ve Şaban U. (34) olmak üzere 10 yaralı Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, 6 hafif yaralı ise ayakta tedavi edildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Aksaray, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

12:10  Bakan Gül: Yargı hiç kimseden emir almaz - Haberler
12:08  Pendik'te geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. - Haberler
12:06  Babasını bıçaklayan 15 yaşındaki kız yakalandı - Haberler
12:06  Kadın sürücülerin kazasında erkekler birbirine girdi - Haberler
12:04  Adalet Bakanı Gül: "AİHM'de Türkiye'deki ihlal kararı sayısı 140'dan 96'ya geriledi" - Haberler
12:00  İran Sivil Havacılık Kurumu: Kara kutunun incelenmesi aylar sürebilir - Haberler
11:47  Eşi Prens Harry ile kraliyet ailesinden ayrıldıklarını duyuran Meghan Markle, Kanada'ya gitti - Haberler
11:36  Ümraniye'de otobüsün çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü - Haberler
11:27  Berlin'deki bir camide "ABD'nin öldürdüğü şehitler" temalı tören düzenlendi - Haberler
10:56  ABD, Suriye'de İran destekli Hizbullah unsurlarını vurdu - Haberler
10.01.2020 12:22:47