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Aksaray'da seyir halindeki otomobil alev alev yanarak böyle kül oldu

Aksaray'da seyir halindeki otomobil alev alev yanarak böyle kül olduAKSARAY - Aksaray'da seyir halinde aniden yanmaya başlayan otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

18.09.2019 02:52
Aksaray'da seyir halindeki otomobil alev alev yanarak böyle kül oldu
AKSARAY - Aksaray'da seyir halinde aniden yanmaya başlayan otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, gece yarısı Hasas Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, çarşı istikametine seyreden Hakan Güngör idaresindeki 68 AN 371 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Dumanı fark ederek aracı sağa çeken sürücü yangına ilk önce kendisi müdahale etmek istedi. Başarılı olamayan sürücü durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın söndürüldükten sonra çıkış nedeni hakkında araç üzerinde araştırma ve inceleme yapan itfaiye ekipleri, yangının yakıt sızıntısından çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde durdu.
Aksaray'da seyir halindeki otomobil alev alev yanarak böyle kül oldu

İtfaiye, Aksaray, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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