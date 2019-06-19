AKSARAY'DA SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU 10 GÖZALTI

Aksaray
'da polis tarafından yapılan operasyonda silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 10 kişi gözaltına alındı.
Aksaray Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, bir şebekenin silah kaçakçılığı yaptığı bilgisini aldı. Bunun üzerine yaklaşık 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından bugün Topakkaya
Beldesi, Macarlı ve Altınkaya
köyü ile Kayseri
'de daha önce belirlenen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda A.A. (61), A.K. (59), D.Y. (55), S.Y. (34), R.K. (42), E.C. (27), F.G. (32), M.Y. (48), K.F. (24) ve Ş.B. (41) gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 11 ruhsatsız tabanca, 2000 tabanca mermisi, yüzlerce av tüfeği fişeği ve 2 adet faturasız kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Şüphelilerin sorgusu sürüyor.