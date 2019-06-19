19.06.2019 10:48
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Aksaray'da silah kaçaklığı operasyonu: 10 gözaltı

Aksaray

AKSARAY'da polisin düzenlediği operasyonda silah kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 10 kişi gözaltına alındı.

AKSARAY'da polisin düzenlediği operasyonda silah kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 10 kişi gözaltına alındı.
Aksaray Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, bazı kişilerin silah kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştı. Yaklaşık 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından bugün Topakkaya beldesi, Macarlı ve Altınkaya köyleri ile Kayseri'de daha önce belirlenen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda A.A. (61), A.K. (59), D.Y. (55), S.Y. (34), R.K. (42), E.C. (27), F.G. (32), M.Y. (48), K.F. (24) ve Ş.B. (41) gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 11 ruhsatsız tabanca, 2 bin tabanca mermisi, yüzlerce av tüfeği fişeği ve 2 faturasız kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.


- Aksaray
Kaynak: DHA
Aksaray, Güncel

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