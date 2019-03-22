Aksaray
'da silahlı kavga
3 yaralı
Aksaray'da aralarında husumet bulunan akraba iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Olaya karıştığı ileri sürülen 3 kişi de gözaltına alındı.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim
Mahallesi 89'uncu Cadde de meydana geldi. Cihan Yıldırım
(46), iddiaya göre minibüsüyle aynı mahallede oturan ve aralarında husumet bulunan amcasının oğlu Dursun Yıldırım
'ın evinin önünden geçti. Dursun Yıldırım da bu duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine Cihan Yıldırım da minibüsünü durdurup, inerek karşılık verdi. İki kuzen arasında tartışma çıktı. Tartışma Yıldırım'ın yanında bulunan kızı Nazar Yıldım (15) ve oğluyla dini nikahla evli Çiğdem Taş (26) ile Dursun Yıldırım'ın, yakınları Sezer Yıldırım ve Ercan Yıldırım
da karıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Dursun Yıldırım, av tüfeğiyle rastgele ateş etti. Açılan ateş sonucu Cihan Yıldırım başından, Çiğdem Taş sol kalçasından, Nazar Yıldırım da sırtından ve karnına isabet eden saçmalarla yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Dursun Yıldırım, Sezer Yıldırım ve Ercan Yıldırım gözaltına alındı.
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Kaynak: DHA