Aksaray'da sınırlandırma kapsamında kara yolları denetim altında
Sokağa çıkma sınırlandırmasının ardından Aksaray'da tüm kara yolları polis, jandarma ve sağlık ekipleri tarafından denetim altına alındı.
23.05.2020 12:53 | Son Güncelleme: 23.05.2020 13:04
Tüm dünyayı tehdit eden ve birçok ülkede binlerce insanın ölümüne neden olan korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesi ile 81 ilde uygulanan sokağa çıkma sınırlandırmasının ilk gününde Aksaray'da polis, jandarma ve sağlık ekipleri kara yollarındaki güvenlik önlemlerini üst düzeye çıkardı. Aksaray-Konya, Ankara, Adana ve Nevşehir Karayollarında görev alan polis, jandarma ve sağlık ekipleri trafiğin olmamasına rağmen güvenlik önlemlerini sürdürüyor. İzin ve görev kapsamında trafikte bulunan araçlar polis ve sağlık ekiplerince kontrolden geçiriliyor. - AKSARAY
Kaynak: İHA