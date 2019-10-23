Haberler » Güncel » Aksaray'da soba yüklü minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Aksaray'da soba yüklü minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Aksaray'da soba yüklü minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

23.10.2019 13:08Aksaray'da soba yüklü minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Aksaray'da soba yüklü minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Müşader Sürücü (55) idaresindeki 19 TH 961 plakalı soba yüklü minibüs, Aksaray-Adana kara yolu OSB kavşağında, Durmuş Dede Eroğlu'nun (60) kullandığı 06 FF 8660 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile Halis Görgülü (82), Nigar Eroğlu (37), Şevket Ketençimen (50) ve Seride Eroğlu (55) yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Seride Eroğlu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Aksaray, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:56 Hanönü'de halk toplantısı yapıldı
14:54 İnönü'de Denetimler Devam Ediyor
14:54 Şanlıurfa hafif ticari araç park halindeki araçlara çarparak bakkala daldı
14:54 İranlı turistin halk otobüsünde unuttuğu para dolu cüzdan bulundu
14:53 İYİ Parti Başkanlık Divanı Toplantısı
14:52 Samsun'dan kısa kısa
14:52 1. Uluslararası İnşaat Mühendisliği ve Teknolojisindeki Yenilikler Sempozyumu
23.10.2019 14:58:00