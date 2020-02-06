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Aksaray'da sobadan zehirlenen 6 kişi tedaviye alındı

AKSARAY'da, iki farklı yerde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4'ü çocuk 6 kişi, hastanede tedaviye alındı.

06.02.2020 11:47 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:47Aksaray'da sobadan zehirlenen 6 kişi tedaviye alındı

AKSARAY'da, iki farklı yerde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4'ü çocuk 6 kişi, hastanede tedaviye alındı.

İlk olay, ilçesi Ihlara beldesinde meydana geldi. Nurettin Mutlu, sabah saatlerinde  çocukları Zehra Melek Mutlu (6) ve  Hasan Mutlu (9)  ile yeğenleri  Melike Mutlu (12) ve  Hasan Mutlu'yu (10) uyandırmak için odaya girdi. Çocukların hareketsiz halde olduğunu fark eden ve sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiklerini anlayan Nurettin Mutlu, 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi. 4 çocuk, çağrılan ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

İkinci olay ise Koçpınar köyünde meydana geldi. Gökhan Baş (30), eşi Müjde Baş (30), sabah uyandıklarında sobadan sızan gazdan zehirlendiklerini anladı. Bunun üzerine Baş çifti, çağrılan ambulansla aynı hastaneye kaldırıldı. Baş çiftinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Güzelyurt, Aksaray, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

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