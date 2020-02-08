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Aksaray'da sobanın patlamasıyla çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Aksaray'da müstakil evde sobanın patlamasının ardından çıkan yangın hasara neden oldu.

08.02.2020 14:20 | Son Güncelleme: 08.02.2020 14:54Aksaray'da sobanın patlamasıyla çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
'da müstakil evde sobanın patlamasının ardından çıkan yangın hasara neden oldu.
Kurtuluş Mahallesi 3844 Sokak'ta Behsat Koç'a (45) ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle sobanın patlaması sonucu yangın çıktı.
Çevredekiler itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine verdi.
Aksaray Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını bir saatlik çalışmayla söndürdü.
Patlama nedeniyle duvarları yıkılan ev kullanılamaz hale geldi.
Komşulardan Melek Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, büyük bir gürültüyle patlama meydana geldiğini ve evin duvarlarının yıkıldığını söyledi.

Aksaray, Güncel

Kaynak: AA

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