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Aksaray'da soğuk havada kuşlara vatandaşlardan yem

Aksaray'da soğuk havanın etkisiyle meydanda biriken kuşlar vatandaşlar tarafından besleniyor.

12.02.2020 14:23 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:23Aksaray'da soğuk havada kuşlara vatandaşlardan yem
'da soğuk havanın etkisiyle meydanda biriken kuşlar vatandaşlar tarafından besleniyor.

Hava şartlarının son günlerde eksi 6 ile eksi 16 arasında değişiklik gösterdiği Aksaray'da 15 Temmuz Milli İrade Meydanında toplanan kuşlara vatandaşlar yiyecek atıyor. Soğuk hava şartlarında kuşların ve birçok hayvanın çaresiz ve aç kaldığına dikkat çeken vatandaşlar, günlük olarak geldiklerini ve kuşları yemlediklerini söyledi. Bazı vatandaşlar da evlerinden bayat ekmek getirerek meydanda kuşlara veriyor. - AKSARAY

Aksaray, Güncel

Kaynak: İHA

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