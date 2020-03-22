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Aksaray'da sokağa çıkan yaşlıların savunmaları şaşırttı

İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş ve üstü ile kronik hastaların dışarı çıkmalarının sınırlandırılmasının ardından Aksaray'da bu kurallara uymayarak sokağa çıkan vatandaşların savunmaları şaşırttı.

22.03.2020 15:43 | Son Güncelleme: 22.03.2020 15:43
Aksaray'da sokağa çıkan yaşlıların savunmaları şaşırttı
İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş ve üstü ile kronik hastaların dışarı çıkmalarının sınırlandırılmasının ardından Aksaray 'da bu kurallara uymayarak sokağa çıkan vatandaşların savunmaları şaşırttı. Kimisi güldü, kimisi de "Yalnızım" diyerek kendilerini savundu.

65 yaş üstü vatandaşların ve kronik hastaların sokağa çıkma sınırlandırmasının ardından Aksaray'da geniş güvenlik önlemleri alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gün boyunca adeta 65 yaş üstü vatandaşların takibini yaptı. Güvenlik ve tedbir önlemleri kapsamında her yerde devriye atan polis ekipleri dışarıda bulunan 65 yaş üstü vatandaşları uyarırken, sınırlandırmaya uymayarak dışarı çıkan vatandaşların savunmaları da şaşırttı. Sınırlandırmaya uymayan yaşlıların kimisi, "Rahatım gelmiyor, sıkıldım, gelirse içeride de gelir, dışarıda da gelir. Allah'ın dediği olur" diye savunma yaptı.

Bir yaşlı vatandaş ise, "Abdest aldım. Hanım başka yerde, evde kimse yok" dedi.

Dışarıdaki 65 yaş üstü vatandaşlar polis ekiplerince uyarılarak evlerine gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Aksaray, Güncel

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