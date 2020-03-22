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Aksaray'da sokağa çıkan yaşlıların savunmaları şaşırttı

- Aksaray'da sokağa çıkan yaşlıların savunmaları şaşırttı İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş ve üstü ile kronik hastaların dışarı çıkmalarının sınırlandırılmasının ardından Aksaray'da bu kurallara uymayarak sokağa çıkan vatandaşların savunmaları şaşırttı.

22.03.2020 16:36 | Son Güncelleme: 22.03.2020 16:38
- Aksaray 'da sokağa çıkan yaşlıların savunmaları şaşırttı
AKSARAY - İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş ve üstü ile kronik hastaların dışarı çıkmalarının sınırlandırılmasının ardından Aksaray'da bu kurallara uymayarak sokağa çıkan vatandaşların savunmaları şaşırttı. Kimisi güldü, kimisi de yalnızım diyerek kendilerini savundu.
Aksaray'da 65 yaş üstü vatandaşların ve kronik hastaların sokağa çıkma sınırlandırmasının ardından geniş güvenlik önlemleri alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri gün boyunca adeta 65 yaş üstü vatandaşların takibini yaptı. Güvenlik ve tedbir önlemleri kapsamında her yerde devriye atan polis ekipleri dışarıda bulunan 65 yaş üstü vatandaşları uyarırken, sınırlandırmaya uymayarak dışarı çıkan vatandaşların savunmaları da şaşırttı. Sınırlandırmaya uymayan yaşlıların kimisi, "Rahatım gelmiyor, sıkıldım, gelirse içeride de gelir, dışarıda da gelir. Allah'ın dediği olur" diye savunma yaptı.
Bir diğer yaşlı vatandaş ise, "Abdest aldım. Hanım başka yerde, evde kimse yok" diyerek savunma yaptı.
Dışarıdaki 65 yaş üstü vatandaşlar polis ekiplerince uyarılarak evlerine yönlendirildi. Aksaray’da sokağa çıkan yaşlıların savunmaları şaşırttı

Kaynak: İHA

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Aksaray'da sokağa çıkan yaşlıların savunmaları şaşırttı
Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Aksaray, Polis, 3. Sayfa

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