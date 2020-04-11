Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Aksaray'da sokağa çıkma yasağına uymayan sürücüye bin lira ceza

Aksaray'da denetim yapan polis ekipleri, sokağa çıkma yasağına uymayan sürücüye bin lira idari para cezası kesti.

11.04.2020 15:55 | Son Güncelleme: 11.04.2020 16:38
Aksaray'da sokağa çıkma yasağına uymayan sürücüye bin lira ceza
Aksaray 'da denetim yapan polis ekipleri, sokağa çıkma yasağına uymayan sürücüye bin lira idari para cezası kesti. Sürücü kendisini, "Kardeşim otelde kalıyordu, hastanede çalışıyor. Mecbur kaldım bıraktım otele" diye savundu.

Yeni tip korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ve Zonguldak 'ta 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasak kapsamında polis ekipleri denetim yaparak yasağa uymayıp dışarı çıkan vatandaşlara cezai işlem uyguladı. Fatih Aksaray'da denetim yapan polis ekipleri, aracıyla durdurulan bir kişiye bin lira idari para cezası uyguladı. İdari para cezası uygulanan şahıs, "Kardeşim otelde kalıyordu. Hastanede çalışıyor. Mecbur kaldım bıraktım otele sonra kontrole takıldık. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, Aksaray, Polis, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
İstanbul’da yasağı ihlal eden grup polise saldırdı: 6 kişi gözaltında Haberler
İstanbul'da yasağı ihlal eden grup polise saldırdı: 6 kişi gözaltında
Marketlere hücum edenlerle ilgili Gamze’den ders niteliğinde paylaşım Haberler
Marketlere hücum edenlerle ilgili Gamze'den ders niteliğinde paylaşım
Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
’Ekmek kavgası’ diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı Haberler
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı
Erdoğan’ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu Haberler
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu
Milyonları ilgilendiren bir uygulama daha e-Devlet’e taşındı Haberler
Milyonları ilgilendiren bir uygulama daha e-Devlet'e taşındı
Haberler ›› 3. Sayfa ››Aksaray'da sokağa çıkma yasağına uymayan sürücüye bin lira ceza - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

16:53: Apple AirPower Geri Geliyor - Haberler 16:53: Apple iPhone 12 Serisinin Çıkış Tarihi Değişebilir - Haberler 16:53: Koronavirüsle Mücadele için Apple ve Google Ortak Bir Uygulama Geliştirdi - Haberler 16:53: Zoom'u Yasaklayan Ülkeler Arasına Singapur da Katıldı - Haberler 16:53: Assassin's Creed II, Haftaya Uplay'den Ücretsiz İndirilebilecek - Haberler 15:54: Gamze Özçelik'ten marketlere hücum edenlerle ilgili ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik 15:05: Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronavirüse yenik düştü - Haberler 14:46: Küçükçekmece'de sokağa çıkma yasağına uymayan grup polise saldırdı: 6 gözaltı