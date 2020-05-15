Aksaray'da şüpheli aracı kovalayan polis ekibi kaza yaptı

Aksaray'da şüphe üzerine takibe aldıkları otomobili kovalayan polis ekibi, başka bir araca çarptı, 3'ü polis 5 kişi yaralandı.

15.05.2020 00:17 | Son Güncelleme: 15.05.2020 00:19
Aksaray'da şüphe üzerine takibe aldıkları otomobili kovalayan polis ekibi, başka bir araca çarptı, 3'ü polis 5 kişi yaralandı.
Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekibi, aldıkları ihbar üzerine Selçuklu Bulvarı'nda bir otomobili takip etmeye başladı.
Bu sırada, polisin uyarısına aldırmayan ve kaçmaya başlayan şüpheliyi yakalamaya çalışan ekip, Pınar Mahallesi Kavurmacı Sokak Kavşağı'nda, Kamil Başer (24) idaresindeki 68 DD 667 plakalı otomobille çarpıştı.
Ekip aracında bulunan Emre Burcu, Veysel Gülbahar, Muammer Barkoz ile otomobil sürücüsü Başer ve yanındaki İhsan Karacan (41) yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıları Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Yarlılardan Karacan'ın durumunun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan Aksaray İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Aksaray’da şüpheli aracı kovalayan polis ekibi kaza yaptı

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Aksaray, Polis, Güncel, Haber

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