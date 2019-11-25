Aksaray'da sürücülerin korkulu rüyası uçucu madde bağımlıları

İSTANBUL'un trafiğin yoğun olduğu noktalardan biri olan Aksaray 'dan özellikle akşam saatlerinde geçen sürücüler, korku dolu anlar yaşıyor. Yol kenarında poşet içine doldurduğu uçucu maddeyi çeken kişiler, ışıklarda duran sürücülere yaklaşarak para istiyor. Günlerdir özellik akşam saatlerinde ortaya çıkan bu kişiler, para vermeyen sürücülere de tepki gösteriyor.

Burası Fatih Aksaray'ın en işlek noktalarından biri olan Turgut Özal Caddesi ile Adnan Menderes Bulvarı'nın kesiştiği nokta. Kameralara yansıyan görüntülerde bir kişi elinde uçucu madde dolu torba bir yandan burnuna çekerken, bir yandan da kırmızı ışıkta bekleyen arabaların camlarını silerek sürücülerden para toplamaya çalışıyor. Para vermek istemeyen sürücülerle tartışıyor, el kol hareketleri yaparak taciz ediyor. Görüntülerde para vermeden yoluna devam eden sürücülere tükürdüğü de görülüyor.

Birkaç saat sonra yine aynı nokta ama bu sefer farklı kişiler... Yöntem aynı. İçlerinde bir kadının da olduğu kişiler ellerinde su şişesi ve cam silmekte kullanılan çekpas. Arabaların camlarına önce suyu sıkıyorlar sonra siliyorlar ve sürücülerden para toplamaya çalışıyorlar. Kameralara yansıyan görüntülerde lüks bir arabanın içindekiler kapıyı açarak bu şahıslara kırmızı bir valiz verdikleri de görülüyor. Valizi alan kadın içini kontrol ettikten sonra kenara koyarak arabaların camlarını silmeye devam ediyor.

ESNAF DA ÇOK RAHATSIZ

Bu durumdan çevre esnafı da oldukça rahatsız. Esnaflar bu duruma bir çözüm bulunması için defalarca şikayetlerde bulunmalarına rağmen herhangi bir çözüm bulunmadığından yakınıyorlar. Sadece kırmızı ışıkta bekleyen araç sürücülerinin değil kendi müşterilerinin de sürekli bu insanların tacizine uğradığını ve bu yüzden çok sıkıntı yaşadıklarını belirten çevre esnaflarından Mehmet Çalık, şöyle konuştu: "Biz mağduruz tabii esnaf olarak burada. Arkamızdaki eski İSKİ binası beş, altı senedir yıkık ve harabe şekilde duruyor. Buraya baliciler, tinerciler sürekli dadanmış durumda. Tabii bütün esnaf da bundan şikayetçi, halk da şikayetçi. Bir şekilde bunun çözümü de bulunmadı, öyle devam ediyor hayat. Kaldıkları en büyük yer orası"

GEREKLİ ŞİKAYETLERİ YAPTIK AMA ÇÖZÜM BULUNAMADI

Gerek emniyete ve gerekse belediyeye gerekli şikayetleri yaptıklarını ama bir sonuç alamadıklarını belirten esnaf Ersin Toprak ise, "Bu tinerciler beş, altı sene önce yıkılan bu İSKİ binasında yaşayıp yatıyorlar, bütün ihtiyaçlarını orada karşılıyorlar. Sonra sokağa çıkıyorlar insanlara dadanıyorlar. Burada müşteriyi oturtamıyoruz, ona dadanıyorlar, bir lira ver, iki lira ver, karnım aç diye. Emniyete, belediyeye gerekli şikayetler yapıldı ama herhangi bir sonuç alınmadı. En azından buranın bu yıkık harabe olarak duran arsanın park dahi olsa yapılmasıyla en azından bu işler çözülür diye düşünüyoruz" diye konuştu.

İNSANLAR BURADAN MİKROP KAPIYOR

Çevrede esnaflık yapan Seyyit Ahmet Demir de bu durumdan oldukça şikayetçi. Ellerindeki bütün çöpleri yan tarafta bulunan inşaat alanına attıkları için insanların buradan hastalık kaptığını belirten Demir, "Buraya yabancı bir arkadaşımız geldiği zaman tinerciler atlıyorlar, bir lira ver, beş lira ver, on lira ver, diye. Ellerindeki herşeyi buraya arkaya atıyorlar, insanlar buradan mikrop kapıyor. Yetkililere sesleniyoruz, bunu bir an önce çözmelerini istiyoruz. Bunun böyle kalmaması lazım" şeklinde konuştu.

- İstanbul