Haberler » Güncel » Haber

Aksaray'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Aksaray'da Roma, Bizans ve Selçuklu dönemlerine ait olduğu tahmin edilen 7 bin 100 sikke ve çeşitli objeler ele geçirildi.

01.10.2019 14:38Aksaray'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Aksaray'da Roma, Bizans ve Selçuklu dönemlerine ait olduğu tahmin edilen 7 bin 100 sikke ve çeşitli objeler ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.K. (50), M.B. (52) ve S.F'nin (51) tarihi eser satmak için girişimlerde bulunduğu istihbaratı üzerine harekete geçti.
Ekipler, Eskil ilçesi Eşmekaya beldesinde yaptıkları yol uygulamasında, şüphelilerin içerisinde bulunduğu otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada, otomobilin gizli bölmelerine yerleştirilmiş, tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen sikke, yüzük ve taşlardan oluşan toplam 7 bin 100 obje ele geçirildi.
Otomobildeki M.K, M.B. ve S.F. gözaltına alındı.
Tarihi eserler, Aksaray Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Selçuklu, Aksaray, Roma, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:28 Hayatını kaybeden emekli yüzbaşı defnedildi
18:28 20 kilo 503 gram eroin ele geçirildi
18:28 Zincirlikuyu metrobüs durağında insan seli
18:27 Huzurevinde "100'üncü yaş" kutlaması
18:26 Şemdinli'de 52 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
18:24 Dha yurt bülteni-18
18:24 Yük hayvanları ve arazide 52 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi