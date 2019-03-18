Aksaray'da Tarihi Eser Operasyonu

Kaynak: AA

Aksaray'da Bizans ve Roma dönemlerine ait olduğu tahmin edilen bin 573 sikke ve çeşitli objeler ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 kişinin tarihi eser satmak için girişimlerde bulunduğu istihbaratı üzerine harekete geçti.Ekipler, Minarecik Mahallesi'nde belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı.Zanlıların üzerinde ve evlerinde yapılan aramada Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bin 573 sikke ve çeşitli objeler ele geçirildi.Tarihi eserler, Aksaray Müze Müdürlüğüne teslim edildi.