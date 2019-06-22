22.06.2019 12:44
Haberler » Güncel » Haber

Aksaray'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 11 yaralı

Aksaray

Aksaray'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 6'sı çocuk 11 kişi yaralandı.

Aksaray 'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 6'sı çocuk 11 kişi yaralandı.
Mustafa İri (43) yönetimindeki 63 F 2107 plakalı minibüs, Eskil ilçesi Karakol yaylası yakınlarında devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Yasemin (39), Gülay (15), Fatma (13), Ömer (6) ve İbrahim İri (4), Zeliha (18), Halit (51), Müslim (19), Halime (13) ve İbrahim Akçakaya (15) yaralandı.
Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Minibüstekilerin, Eskil bölgesindeki tarlalara çapa yapmak için gittiği belirtildi.
Kaynak: AA
İşçi , Aksaray , Güncel

Son Dakika Haberleri
13:48 Erzurum'da cirit heyecanı başladı
13:48 Genç sporcular en iyi hamleyi yapmak için ter döktü
13:48 Aydın'da şüpheli ölüm
13:47 İzmir'de 78 düzensiz göçmen yakalandı
13:46 'Nano ilaçlar ile kanseri hedefleme' konferansı düzenlendi
13:46 Ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı
13:46 DHA DIŞ - Polisin kaykaycılara müdahalesine tepki