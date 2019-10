Aksaray'da tarım ve hayvancılığın sorunları konuşuldu

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Merkez İlçe Başkanı Hamza Aktürk, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak ile görüşerek tarım ve hayvancılık çalışmaları hakkında bilgiler aldı.AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, AK Parti iktidarı ile Türkiye'de tarım ve hayvancılığın adeta şaha kalktığını belirterek, özellikle Aksaray'da çok ciddi yatırım ve çalışmalar yapıldığına dikkat çekti. Tarım ve hayvancılığın dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çok önem arz eden bir sektör olduğunu dile getiren Başkan Altınsoy, Aksaray'da da tarım ve hayvancılık alanında çalışmaların hızla devam ettiğini, çiftçinin, üreticinin çalışmalarını yakından takip ettiklerini söyledi. AK Parti iktidarı ile tarım ve hayvancılığın tarihinde görmediği destekleri gördüğüne dikkat çeken Başkan Altınsoy, "Amacımız çiftçimiz kazansın, ülke ekonomimiz kazansın. Son dönemlerde Aksaray'da çeşitli alternatif tarım üretimleri de yapılıyor. Böylelikle sektör genişliyor ve ülke olarak, Aksaray olarak bazı ürünlerimizde yurtdışına bile ihracat yapıyoruz" dedi.Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak ise, görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Aksaray nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığını kaydetti. Aksaray'da tarım ve hayvancılığın son derece önemli olduğunu ve Türkiye açısından birçok üretimde ön sıralarda yer alındığını ifade eden Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, "Ziraat Odası olarak çiftçilerimizin her daim yanında ve destekçisiyiz. Daha iyi verimlilik, daha iyi kalite ve daha iyi kazanç için çiftçilerimize eğitim seminerleri veriyoruz. Eğitim her alanda olduğu gibi tarım ve hayvancılıkta da son derece önemli. Biz yıllardır üreticilerimize eğitimler veriyoruz. Her alanda eğitim verdik. Eğitim vermeden önceki verimlilik ve kalite, eğitim verdikten sonraki verim ve kalite arasında ciddi anlamda artışlar yaşadık. Bu nedenle eğitime önem veriyoruz" diye konuştu. - AKSARAY