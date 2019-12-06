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Aksaray'da tekstil eşyalarının içinde 350 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Aksaray polisi, Doğu illerinden Batı illerine kaçak sigara sevkiyatı yapan tırda yaptığı aramada tekstil eşyalarına gizlenmiş 350 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

06.12.2019 11:21 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:25Aksaray'da tekstil eşyalarının içinde 350 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Aksaray polisi, Doğu illerinden Batı illerine kaçak sigara sevkiyatı yapan tırda yaptığı aramada tekstil eşyalarına gizlenmiş 350 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Doğu illerinden Batı illerine yüklü miktarla kaçak sigara sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, plakasını önceden belirledikleri sevkiyatın yapılacağı tırı takibe aldı. Aksaray-Adana karayolunda bir süre gerçekleştirilen takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Karayolunda gerçekleştirilen operasyonda M.T.A. (32) idaresindeki 27 plakalı tırı durduran KOM ve TEM ekipleri tırın dorsesinde yaptıkları aramada tekstil eşyalarının arasına gizlenmiş 350 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Araç sürücüsü ve yanındaki bir yolcu gözaltına alınırken, tıra ve sigaralara el konuldu. Emniyetteki sorgularının ardından 2 kişi gümrük kaçağı sigara nakletmek suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi. - AKSARAY

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Kaynak: İHA

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